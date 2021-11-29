Жителю Локтя грозит до 10 лет за 2,2 килограмма конопли

14 пучков наркотика мужчина заготовил для личного потребления.

Сотрудника группы по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Навлинский» обнаружили в домовладении 35-летнего жителя поселка Локоть Брасовского района 14 пучков высушенного наркотического растения. Мужчина пояснил, что пости 2,2 килограмма конопли он заготовил для личного потребления.

В региональном УМВД России возбудили уголовное дело. Жителю Локтя грозит до 10 лет заключения.