Жителю Мурманска грозит штраф за выезд на встречную полосу в Брянске. Об этом сообщили городском отделе ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в соцсети видеозапись, зафиксировала факт нарушения Правил дорожного движения.

Правоохранители выяснили, что днём 9 сентября в районе дома № 37 по улице Фокина в Брянске водитель за рулём Ford Mustang выехал на встречную полосу, нарушив требования дорожной разметки. Полицейские установили личность автомобилиста. Им оказался 31-летний житель города Мурманска.

На водителя инспекторы составили административный материал. Ему грозит штраф или лишение права управления транспортным средством.