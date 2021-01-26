16 жителей Брянской области перевели дистанционным мошенникам около 160 тысяч

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Жертвы мошенничества либо проявляли беспечность, оплачивая покупки без гарантии их получения, либо в ходе разговора неосмотрительно предоставляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, позволяя преступникам списать денежные средства.
Так, в полицию обратился 29-летний житель Фокинского района Брянска, желавший приобрести кухонный гарнитур. Мужчина перевел запрошенные в качестве аванса 25 тысяч рублей, но доставки товара так и не дождался, «продавец» также перестал выходить на связь.
При схожих обстоятельствах внесший предоплату за автомобиль 48-летний житель Советского района лишился 20 тысяч рублей, оплатившая разнообразные онлайн-услуги 50-летняя жительница Карачевского района – 30 000 рублей, заказывавшие одежду и обувь 29-летняя, 36-летняя и 44-летний жители Фокинского района, 55-летняя жительница Володарского района – 24 100, 4400, 4000 и 3700 рублей, продававший рыболовный бур 56-летний житель Фокинского района – 13 000 рублей, желавшая приобрести подарочный сертификат 25-летняя жительница Фокинского района – 9200 рублей, пытавшийся снять жилье 19-летний житель Карачевского района – 7000 рублей, заказавший усилитель для электрогитары 17-летний житель Советского района – 6000 рублей, покупавшая детский стул 33-летняя жительница Советского района – 5500 рублей, оплативший топливо за доставку товара 39-летний житель Бежицкого района – 4500 рублей, заказавшая видеорегистратор 62-летняя жительница Советского района – 4400 рублей, заказавшая игрушку для ребенка 38-летняя жительница Фокинского района – 2900 рублей, а желавшая приобрести искусственные цветы 34-летняя жительница Климовского района – 1600 рублей.
В настоящее время полицейские уточняют обстоятельства происшествий и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».
Напомним, 27 брянцев «подарили» мошенникам более 3,2 млн рублей за неделю.
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