19 автобусов купят для пригорода Брянской области

Транспорт запустят на маршрутах в Брянском, Выгоничском и Жирятинском районах.

19 новых автобусов купят для Брянской автоколонны-1403. Об этом сообщили на заседании комитета по ЖКХ, дорожному строительству и транспорту областной думы.

Автобусы будут работать на пригородных маршрутах в Брянском, Выгоничском и Жирятинском районах. Строительство домов и дорог вокруг областного центра влечёт и появление новых маршрутов. И курсировать по ним будет новый транспорт.