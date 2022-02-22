27 единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня

Стражи порядка возбудили семь уголовных дел.

Брянские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».

За два дня стражи порядка выявили 35 правонарушений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. Полицейские возбудили семь уголовных дел. А по 21 факту назначили экспертизы. Семь жителей сдали незаконное оружие добровольно.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 27 единиц оружия, 141 патрон и более полутора килограммов пороха.