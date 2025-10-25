Город32

29 беспилотников сбила система ПВО вечером и ночью на Брянской областью

2025, 25 октября 10:04 Лента новостей
29 беспилотников сбила система ПВО вечером и ночью на Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

С вечера 24 до утра 25 октября Брянская область вновь подвергалась атаке ВСУ. Военные обнаружили 29 вражеских БпЛА самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

Люди травм не получили.

 

Новости регионов

22.10.2025 11:22
«Папа поймёт и всегда поддержит»
В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных
22.10.2025 11:16
Есть что делать
Туристический потенциал  Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место.  Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был
22.10.2025 11:15
Единой командой
В регионе продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – 13 курсантов проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы. На прошлой неделе для бойцов прошёл День наставника, участие в котором принял губернатор Василий Анохин. «Рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции
22.10.2025 11:13
Интеллектуальные состязания
Смоленщина в очередной раз стала площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий. В областном центре при поддержке Минцифры России и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» прошёл Международный ИТ-форум «Свой код». «В этом году на участие поступило более 1500 заявок. На форум приехали 500 лучших ребят, прошедших серьёзный конкурсный отбор. Значительно расширилась география события – 57
22.10.2025 11:11
Будь строителем!
Как в регионе привлекают молодёжь к профессии? Модернизация системы подготовки кадров для строительной отрасли стала темой ежегодной конференции отраслевого Консорциума среднего  профессионального образования в сфере строительства. Мероприятие впервые состоялось в Смоленске и собрало более 100 участников из 32 регионов России. В пленарном заседании приняли участие президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков, первый заместитель министра
22.10.2025 11:10
Земля и кадры
В областном центре обсудили развитие сельского хозяйства. В Смоленске состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Оно прошло в формате «круглого стола» и было посвящено законодательным аспектам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на примере ЦФО. В работе приняли участие депутаты — члены профильного комитета во главе с председателем Владимиром Кашиным. Председатель комитета

