29 беспилотников сбила система ПВО вечером и ночью на Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 24 до утра 25 октября Брянская область вновь подвергалась атаке ВСУ. Военные обнаружили 29 вражеских БпЛА самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

Люди травм не получили.