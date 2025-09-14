30 беспилотников ВСУ уничтожили военные ночью над Брянской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Память о героях СВО: В Смоленске открыт первый Сквер в честь защитников Родины В столице региона открыли Сквер памяти героев специальной военной операции. Это первый памятник в регионе, посвящённый участникам боевых действий. Церемония собрала бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодёжных организаций, объединив людей разных поколений. В ходе мероприятия в честь павших героев были зажжены лампады, а также объявлена минута молчания в знак уважения и скорби. Дань уважения Сквер

Время добрых дел Жизнь и здоровье ребёнка – самое важное для родителей. К сожалению, некоторые мамы и папы сталкиваются с серьёзными заболеваниями своих детей, и их лечение требует значительных финансовых затрат. По инициативе президента Владимира Путина четыре года назад был создан фонд «Круг добра» для помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Деятельность фонда

Для тех, кто выбрал химбио В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль

Новый учебный год – в новой школе На карте Смоленска появилось новое образовательное учреждение. Оно распахнуло свои двери в микрорайоне Королёвка, где за парты сели более 1000 учеников Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября. На первой линейке побывал губернатор Василий Анохин, который смог лично оценить созданные для школьников и педагогов условия. Отметим, что учреждение стало частью образовательного комплекса «Академия детства», который включает