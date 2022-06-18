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32 брянских выпускника сдали русский язык на 100 баллов

2022, 18 июня 10:51 Лента новостей
32 брянских выпускника сдали русский язык на 100 баллов
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Для двух девушек это уже второй высший результат.

100 баллов за Единый государственный экзамен получил 32 выпускника Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте и науки.

Экзамен сдавали более пяти тысяч школьников. 1713 человек набрали более 80 баллов. 32 – получили максимальный результат.

Для двух выпускниц такой результат стал вторым на ЕГЭ в этом году. Выпускница Медицинского Сеченовского предуниверсария Елизавета Зайцева и Ирина Власенко из Суражской школы № 1 сдали на 100 баллов химию.

«Получить такой результат мне помог самый лучший учитель русского языка. Она дала все необходимые знания, научила всему, что спрашивают на экзамене», – рассказала Ирина Власенко.

А максимальный результат по химии девушке помогла безусловная любовь к предмету, регулярные занятия, а также поддержка от педагогов и родных.

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