32 брянских выпускника сдали русский язык на 100 баллов

Для двух девушек это уже второй высший результат.
100 баллов за Единый государственный экзамен получил 32 выпускника Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте и науки.
Экзамен сдавали более пяти тысяч школьников. 1713 человек набрали более 80 баллов. 32 – получили максимальный результат.
Для двух выпускниц такой результат стал вторым на ЕГЭ в этом году. Выпускница Медицинского Сеченовского предуниверсария Елизавета Зайцева и Ирина Власенко из Суражской школы № 1 сдали на 100 баллов химию.
«Получить такой результат мне помог самый лучший учитель русского языка. Она дала все необходимые знания, научила всему, что спрашивают на экзамене», – рассказала Ирина Власенко.
А максимальный результат по химии девушке помогла безусловная любовь к предмету, регулярные занятия, а также поддержка от педагогов и родных.
16.06.2022 11:26
Более 700 маломобильных пассажиров получили услуги сопровождения на вокзале Смоленск в январе-мае
За 5 месяцев 2022 года услугами сопровождения на вокзале Смоленск воспользовались 720 маломобильных пассажиров, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Железнодорожниками была оказана помощь в оформлении билетов, перемещении ручной клади и багажа, а также в сопровождении по территории вокзального комплекса. Вокзал Смоленск входит в перечень вокзалов Центра содействия мобильности ОАО
15.06.2022 13:12
Фермерский островок
Именно так называется проект, который планируется запустить в регионе в сети магазинов «Пятёрочка» для поддержки наших сельхозтоваропроизводителей и расширения рынков сбыта их продукции. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. По его словам, первый такой «островок» с качественными фермерскими продуктами намерены открыть в Смоленске уже осенью. Над реализацией планов в жизнь сейчас работает областной
15.06.2022 13:11
С опережением графика
В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе и на улице Рыленкова (от ул.25 Сентября до пересечения с ул. Петра Алексеева). Дорожники приступили к ремонту в мае и в соответствии с контрактом должны завершить его до 15 октября. На прошлой неделе на объекте побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход ремонта. На
15.06.2022 13:10
Законы роста
О направлениях региональной промышленной и инвестиционной политики. О мерах господдержки промышленных предприятий, реализованных инвестиционных проектах и инициативах говорили в администрации области на рабочем совещании под председательством губернатора Алексея Островского. Как было озвучено в ходе заседания, несмотря на сегодняшние непростые экономические условия, на Смоленщине удалось достичь роста промышленного производства. «За январь-апрель этот показатель к соответствующему периоду