44 цветочных ярмарки откроют в Брянске
Павильоны будут работать до 8 марта.
В Брянске 3 марта откроются ярмарки, где будут продавать живые цветы. Всего администрация определила 44 места. Ярмарки расположены во всех районах города. Павильоны будут работать до 8 марта включительно с 8:00 до 19:00 часов.
Советский район:
— улица Авиационная, около дома 5-в
— улица Авиационная, около дома 26-а
— улица Горбатова, около дома 41
— улица Красноармейская, ост. «Завод Кремний», четная сторона
— улица Красноармейская, около дома №61 (привокзальная площадь автовокзала)
— пр-т Ст. Димитрова, ост. «Областная больница» четная сторона
— пр-т Ст. Димитрова, площадка между домами 61 и 57
— улица Советская, около дома 52
— улица Дуки, около дома 33
— улица Дуки, около дома 60-а
— улица Бежицкая, около дома 1/11 (площадка напротив дома)
— улица Евдокимова, около дома 3
— улица Ромашина, около дома 34
— улица Крахмалёва, около дома 23, ост. «Костычева»
— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля
— улица В. Сафроновой, около дома 75
— улица С. Перовской, около дома 48
— улица Красноармейская, около дома 76
— улица Красноармейская, около дома 31
— улица Брянского фронта, около дома 2 (территория, прилегающая к ТЦ «Линия-1»)
— проспект Ленина, около дома 1
— проспект Ленина, около дома 63
— проспект Ленина, около дома 99
— пр-т Ленина, около ТРЦ «Родина»
— улица Спартаковская, около дома 130
Володарский район:
— улица Пушкина, около дома 12 (около Театра кукол)
— улица Пушкина, около дома 85
— улица Пушкина, около дома 73 (остановка «Стадион им. Брянских партизан»)
— улица Никитина, около дома 8
Бежицкий район:
— улица Литейная, около дома № 68/70
— улица Почтовая, около дома № 106-108
— улица 3 Интернационала, 2 (около обувного магазина)
— улица 3 Интернационала, около дома 17
— улица Ульянова, около дома № 124
— улица Литейная, около дома 48/126
— пересечение ул. Медведева около дома 5 и ул. Союзная
— улица Камозина, между домами 40 и 46
— улица Федюнинского, около дома 1
Фокинский район:
— пр-т Московский, около дома 106/4
— пр-т Московский, около дома 30-а
— пр-т Московский, около дома 5
— пр-т Московский, напротив дома№154-б
— улица Дзержинского, около дома 3
— пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова