51 беспилотник уничтожила система ПВО в небе на Брянской области за ночь и утро. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.

Минувшей ночью ВСУ совершила очередную массированную атаку по территории Брянской области. Военные Министерства обороны Российской Федерации заметили над регионом 41 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» – отметил губернатр Александр Богомаз.

Также губернатор сообщил ещё о 10 вражеских БпЛА ранним утром над Брянщиной. Нарушителей также сбила система ПВО.