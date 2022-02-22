6785 свадеб сыграли в Брянской области в 2021 году

В повторный брак вступило 4916 человек.

В прошлом году в отделах ЗАГС Брянской области сыграли 6785 свадеб. Об этом сообщили в региональном Управлении ЗАГС.

Впервые официально зарегистрировали отношения 4484 мужчины и 4170 женщин. Повторно в брак вступили 4916 человек.