750 детей из луганской Брянки отдохнут в лагерях Брянщины

750 детей из луганской Брянки отдохнут в загородный лагерях Брянской области. Об этом рассказали губернатор региона Александр Богомаз.

В Международный день защиты детей в Брянской области открылись летние оздоровительные лагеря. В этом году там отдохнут бесплатно отдохнут дети военнослужащих, участвующих в спецоперации и ребята из подшефной Брянки Луганской Народной Республики.

«На первую смену в лагерь «Огонек» детского оздоровительного комплекса «Лесной» приехали 450 мальчишек и девчонок, в том числе 90 — из Брянки. Всего в этом году в наших загородных оздоровительных лагерях отдохнут 750 детей из нашего подшефного города. В июле-августе их будут ждать не только в «Огоньке», но и в «Синезерках», «Деснянке», «Искорке», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянский губернатор поучаствовал в открытии первой смены в лагере «Огонек».

«С удовольствием вспомнил сегодня свое детство: какие книги мы тогда читали, кем мечтали стать, какие пели песни. Спели вместе с ребятами в день открытия смены всем известную песню о дружбе. Ну и, конечно, какое же лето, какой праздник без мороженого!» – рассказал Александр Богомаз.