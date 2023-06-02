750 детей из луганской Брянки отдохнут в лагерях Брянщины

750 детей из луганской Брянки отдохнут в загородный лагерях Брянской области. Об этом рассказали губернатор региона Александр Богомаз.
В Международный день защиты детей в Брянской области открылись летние оздоровительные лагеря. В этом году там отдохнут бесплатно отдохнут дети военнослужащих, участвующих в спецоперации и ребята из подшефной Брянки Луганской Народной Республики.
«На первую смену в лагерь «Огонек» детского оздоровительного комплекса «Лесной» приехали 450 мальчишек и девчонок, в том числе 90 — из Брянки. Всего в этом году в наших загородных оздоровительных лагерях отдохнут 750 детей из нашего подшефного города. В июле-августе их будут ждать не только в «Огоньке», но и в «Синезерках», «Деснянке», «Искорке», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.
Брянский губернатор поучаствовал в открытии первой смены в лагере «Огонек».
«С удовольствием вспомнил сегодня свое детство: какие книги мы тогда читали, кем мечтали стать, какие пели песни. Спели вместе с ребятами в день открытия смены всем известную песню о дружбе. Ну и, конечно, какое же лето, какой праздник без мороженого!» – рассказал Александр Богомаз.
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