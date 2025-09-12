85 беспилотников сбила система ПВО на Брянщиной ночью

Люди на происшествии травм не получили. Разрушений также нет.

В ночь на 12 сентября ВСУ совершили попытку массированной атаки по территории Брянской области. Военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над регионом 85 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

Минувшей ночью 85 беспилотников ВСУ сбила система ПВО на Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Память о героях СВО: В Смоленске открыт первый Сквер в честь защитников Родины В столице региона открыли Сквер памяти героев специальной военной операции. Это первый памятник в регионе, посвящённый участникам боевых действий. Церемония собрала бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодёжных организаций, объединив людей разных поколений. В ходе мероприятия в честь павших героев были зажжены лампады, а также объявлена минута молчания в знак уважения и скорби. Дань уважения Сквер

Время добрых дел Жизнь и здоровье ребёнка – самое важное для родителей. К сожалению, некоторые мамы и папы сталкиваются с серьёзными заболеваниями своих детей, и их лечение требует значительных финансовых затрат. По инициативе президента Владимира Путина четыре года назад был создан фонд «Круг добра» для помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Деятельность фонда

Для тех, кто выбрал химбио В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль

Новый учебный год – в новой школе На карте Смоленска появилось новое образовательное учреждение. Оно распахнуло свои двери в микрорайоне Королёвка, где за парты сели более 1000 учеников Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября. На первой линейке побывал губернатор Василий Анохин, который смог лично оценить созданные для школьников и педагогов условия. Отметим, что учреждение стало частью образовательного комплекса «Академия детства», который включает