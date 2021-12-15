924 факта оборота наркотиков выявили в Брянской области с начала года

Из них в Советском районе Брянска — 235 преступлений.

Данные о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков за 11 месяцев этого года сообщила прокуратура региона.

Всего в Брянской области выявлено 924 преступлений этой категории. Их количество уменьшилось на 6,3 процента по сравнению с прошлым годом.

Больше всего преступлений совершено в Брянске. В Советском районе 235 фактов, а в Бежицком — 214.