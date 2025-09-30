Акция в честь присоединения новых регионов к России прошла в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

У подножия Кургана Бессмертия в Брянске прошла молодёжная акция. Её посвятили Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Участники выстроились в цифру 89, которая символизирует количество субъектов Российской Федерации с учётом новых территорий.

«Несмотря на непростую ситуацию в нашем приграничном регионе, мы вместе со всей страной сразу включились в масштабную работу по восстановлению новых территорий — помогаем подшефной Брянке Луганской Народной Республики возрождать разрушенную социальную инфраструктуру, брянские строители приводят в порядок школы, детские сады, больницы, налаживают работу коммунального хозяйства. Уверен, впереди у нас великое будущее! Мы вместе, мы едины, а значит Победа будет за нами!» – отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.