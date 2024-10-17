Авиационный снаряд ВСУ обезвредили в Севском районе
Авиационный снаряд ВСУ на 100 килограммов тротила
обезвредили в Севском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне в Севском районе обнаружили авиационный снаряд ВСУ мощностью в 100 килограммов тротила. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии, МЧС России по Брянской области и группировка войск «Брянск». Работники районной администрации оперативно эвакуировали население с прилегающих улиц. А компания «Мираторг» предоставила технику и помогла в обваловке территории для уничтожения снаряда.
«Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех служб, разрушений и пострадавших нет. Жители населенного пункта уже вернулись в свои дома», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
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