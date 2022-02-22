В расписание вернули все отменённые рейсы.

Городские автобусы в Новозыбкове работают в штатном режиме. Об этом рассказали в сообществе «Брянский автобус». Все отменённые рейсы вернули в расписание.

В компании-перевозчике «НовАвтоТранс» отметили, что на работу вышли 11 из 15 водителей. Это позволило обеспечить бесперебойное движение на всех городских маршрутах.

Ранее временное расписание автобусов в Новозыбкове ввели из-за массовой болезни водителей.