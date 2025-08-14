Автомобили брянского сельхозпредприятия повреждены при атаке дронов в Суземском районе накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Днём 13 августа ВСУ атаковали село Полевые Новоселки Суземского района. FPV-дроны нанесли целенаправленный удар по территории сельхозпредприятия. Серьёзные повреждения получили два автомобиля агрохолдинга «Мираторг». Люди на происшествии не пострадали.