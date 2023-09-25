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Беспилотники дважды атаковали Брянскую область за ночь

2023, 25 сентября 10:04 Лента новостей
Беспилотники дважды атаковали Брянскую область за ночь
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Две атаки беспилотников на Брянскую область пресекла система ПВО ночью. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

В ночь с воскресенье на понедельник система противовоздушной обороны предотвратила нападение беспилотного летательного аппарата самолетного типа на Брянский район. Люди и имущество в происшествии не пострадали.

Позже произошло еще одно нападение. 

«Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Александр Богомаз.

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