Беспилотники дважды атаковали Брянскую область за ночь
Две атаки беспилотников на Брянскую область пресекла система ПВО ночью. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В ночь с воскресенье на понедельник система противовоздушной обороны предотвратила нападение беспилотного летательного аппарата самолетного типа на Брянский район. Люди и имущество в происшествии не пострадали.
Позже произошло еще одно нападение.
«Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Александр Богомаз.
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