Беспилотники дважды атаковали Брянскую область за ночь

Две атаки беспилотников на Брянскую область пресекла система ПВО ночью. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с воскресенье на понедельник система противовоздушной обороны предотвратила нападение беспилотного летательного аппарата самолетного типа на Брянский район. Люди и имущество в происшествии не пострадали.

Позже произошло еще одно нападение.

«Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Александр Богомаз.