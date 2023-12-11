Более 12 тысяч уличных светильников заменили специалисты в Брянске

Более 12 тысяч уличных светодиодных светильников установили за несколько месяцев специалисты в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Первый этап модернизации системы уличного освещения завершается в Брянске. Подрядчик ПАО «Россети» за несколько месяцев заменили более 12 600 старых светильников на новые светодиодные. На это предусмотрено 371 млн рублей. По договору лизинга городской бюджет будет выплачивать эти деньги подрядчику в течение девяти лет.

«В настоящее время специалисты «Россети» завершают работу по замене светильников. Сейчас межведомственные комиссии принимают работу подрядчика. Сотрудники «Россети» устраняют выявленные замечания», — уточнил заместитель председателя комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Сергей Ботаговский.

Второй этап модернизации предполагает ремонт сетей наружного освещения, а также установку новых светильников и строительство электролинии. Из областного бюджета на работы выделял 430 млн рублей.