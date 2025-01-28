Более 1300 камер видеонаблюдения работают в Брянской области

Более 1300 камер видеонаблюдения следят за безопасностью в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Для профилактики правонарушений в Брянской области используются современные технические средства комплекса «Безопасный город». В общественных местах и на дорогах работают 1364 камеры видеонаблюдения.

«С учётом проведения специальной военной операции в прошедшем году на 108 единиц увеличилось количество камер, передающих информацию из приграничных районов области. Подключено более 300 камер к модулю распознавания лиц, чтобы проводить качественный видеоанализ по гражданам, находящимся в розыске», — уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что 116 камер могут фиксировать нарушения Правил дорожного движения на дорогах. С их помощью возбуждено более 800 тысяч дел об административных правонарушениях.

«В текущем году запланировано приобретение пяти новых мобильных комплексов, фиксирующих более широкий перечень правонарушений, а также способных подключаться к оперативному розыску транспортных средств», — добавил Александр Богомаз.