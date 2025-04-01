Более 37 тысяч интеллектуальных приборов учёта установили в Брянской области в прошлом году. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой. Они обсудили реализацию инвестиционной программы и выполнение соглашения о сотрудничестве.

Компания создает в регионе систему интеллектуального учёта электроэнергии. Более 37 тысяч приборов специалисты заменили на новые в прошлом году. В этом году планируют установить ещё более 32 тысяч интеллектуальных приборов учёта.

«Обсудили планы по модернизации освещения в учреждениях муниципальных образований региона и пилотный проект по освещению Клинцов. В рамках муниципального контракта до сентября 2025 года планируется заменить 4548 уличных светильников на энергоэффективные», – уточнил Александр Богомаз.