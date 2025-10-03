Божественная литургия в честь князя Олега Брянского прошла в Брянске

Божественная литургия в честь князя Олега Брянского прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Брянске отпраздновали День памяти преподобного благоверного князя Олега Брянского. В Свято-Троицком кафедральном соборе прошла Божественная литургия. Её совершили митрополит Брянский и Севский Александр, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, епископ Железногорский и Льговский Паисий, епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир.
Богослужение посетил губернатор Брянской области Александр Богомаз,чиновники, депутаты, жители региона, а также паломники из других городов.
«Духовность и православная вера на протяжении многих веков помогали нашим предкам выжить, пережить тяжелейшие периоды в истории нашей страны, собрать по крупицам мощное, великое, непобедимое государство!» – подчеркнул Александр Богомаз.
Губернатор преподнес архиереям букеты белых роз. Митрополит Александр подарил владыкам иконы благоверного князя Олега Брянского.
01.10.2025 13:31
Во имя Победы
На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, освобождению города-героя Смоленска от немецко-фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал
01.10.2025 13:28
От первого старта до сетевой компании
В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. рублей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить
01.10.2025 13:25
Площадка с самым высоким флагштоком
В честь 82‑й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Смоленске в Никольском переулке, на берегу Днепра, была торжественно открыта новая смотровая площадка. Здесь установили самый высокий в регионе флагшток. На высоте 35 метров развевается триколор размером 9 на 3 метра. Участие в открытии площадки принял губернатор Василий Анохин. Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров,
01.10.2025 13:13
Сохранить и приумножить
Как в регионе восстанавливают объекты культурного наследия? Многовековая история России отражена в её культуре. И сегодня первостепенная задача – сохранить богатое наследие и приумножить его. Об этом говорили на пленарном заседании в рамках Х Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который прошёл в Великом Новгороде и был организован Советом Федерации совместно с Правительством Новгородской области. На заседании присутствовал губернатор Василий Анохин, который представил опыт Смоленской области. В работе