Божественная литургия в честь князя Олега Брянского прошла в Брянске

Божественная литургия в честь князя Олега Брянского прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске отпраздновали День памяти преподобного благоверного князя Олега Брянского. В Свято-Троицком кафедральном соборе прошла Божественная литургия. Её совершили митрополит Брянский и Севский Александр, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, епископ Железногорский и Льговский Паисий, епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир.

Богослужение посетил губернатор Брянской области Александр Богомаз,чиновники, депутаты, жители региона, а также паломники из других городов.

«Духовность и православная вера на протяжении многих веков помогали нашим предкам выжить, пережить тяжелейшие периоды в истории нашей страны, собрать по крупицам мощное, великое, непобедимое государство!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор преподнес архиереям букеты белых роз. Митрополит Александр подарил владыкам иконы благоверного князя Олега Брянского.