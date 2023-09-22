Брянск станет самым освещенным городом в ЦФО

Более 12 тысяч светильников установят на 819 улицах Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянский губернатор встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским. Они обсудили развитие электросетевого комплекса и подготовку «Брянскэнерго» к новому отопительному сезону.

Глава региона отметил, что сотрудники компании сохраняют надежное энергоснабжение жителей, в том числе в приграничных районах.

«На нештатные ситуации энергетики реагируют профессионально и оперативно, не допуская длительных перебоев в электроснабжении», — подчеркнул Александр Богомаз.

Также речь на встрече шла о модернизация электросети города Брянска.

«Энергетики установят дополнительно более 12 тысяч светильников на 819 улицах города, причем не только в центре, но и на небольших улочках и там, где вообще никогда не было освещения, — выделим дополнительно на это средства из областного бюджета городу Брянску. До конца года энергетики обещают сделать Брянск самым освещенным городом в ЦФО и одним из самых освещенных в стране!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Кроме этого, компания занимается реконструкцией электросетей троллейбусного управления Брянска: ремонтирует кабельные линии и строит две тяговые подстанции.