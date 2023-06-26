Брянская делегация посетила Гомель в День дружбы и единения славян

Брянская делегация посетила фестиваль в Гомеле в День дружбы и единения славян. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Фестиваль «Славянское единство» в этом году проходит в Республике Беларусь. Его посвятили Году мира и созидания.

Делегация Брянской области встретилась с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Они обсудили сотрудничество приграничных областей и планах на будущее.

«Наша задача сохранить, передать подрастающему поколению историческую правду, истинные славянские ценности, культуру и традиции, воспитать патриотов во имя Мира на нашей славянской земле», — подчеркнул Иван Крупко.

Более 66% от всего объема товарооборота Брянской области приходится на долю Белоруссии. За четыре месяца этого года товарооборот между регионом и Гомельской областями превысил 97 млн долларов.

«Мы будем стабильно развиваться, друг другу подставляя плечо во всех сферах — будь то здравоохранение, образование, строительство, машиностроение, аграрный сектор», — отметил заместитель Губернатора Брянской области Николай Симоненко.