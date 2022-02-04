Брянская область — на 23 месте в стране по заболеваемости COVID-19 

Больше всего заболевших в возрасте от 46 до 65 лет.

По интенсивности заболевания COVID-19 Брянская область находится на 23 месте среди регионов России. Об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Трапезникова.

Всего на территории области выявили 108265 случаев заболевания. 97871 человек выздоровел. На текущей неделе зафиксирован рост заболеваемости.

Чаще всего болеют люди в возрасте от 46 до 65 лет. Основная масса заболевших не более ранее и не делала прививку от коронавируса.