Брянская область завоевала 18 золотых медалей выставки «Золотая осень — 2025»

Предприятия и предприниматели Брянская область завоевала 18 золотых медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В начале октября в Тимирязевской академии в Москве прошла 27-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025». Участие в ней приняли предприятия, организации и индивидуальные предприниматели Брянской области.

В конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции» золотые медали получили товары пять предприятий региона, производящих хлебобулочную и молочную продукцию. Также высшей награды выставки удостоен Брянский государственный аграрный университет.

В номинации «Лучший проект грантополучателя» конкурса «Аграрное предпринимательство — вектор будущего» золотые медали получил предприниматель из Красногорского района. Всего Брянская область завоевала 18 золотых медалей.