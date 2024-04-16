Брянская спортсменка стала вице-чемпионкой Европы в танцах

Спортсменка из Брянска стала вице-чемпионкой Европы в латиноамериканских танцах. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Кишиневе Республики Молдова прошёл чемпионат Европы WDC по латиноамериканским танцам среди профессионалов. В них выступила Валерии Айдаева из Брянска и Кирилла Белорукова из Ярославля. Пара стала серебряным призёром турнира. Спорстмены стали вице-чемпионами Европы.