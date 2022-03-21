Брянские каратисты вернулись с победой с Чемпионата мира

Спортсмены завоевали «серебряную» и «бронзовую» медали.

В Суздале Владимирской области прошли Первенство и Чемпионат мира по всестилевому карате. В соревнованиях участвовали более тысячи спортсменов из восьми стран.

Брянские каратисты выступали в дисциплинах ограниченного контакта и полного контакта в средствах защиты.

Кирилл Татарчуков стал вторым в дисциплине «полный контакт» в средствах защиты в категории 14-15 лет до 64 кг. А Максим Дацков завоевал «бронзу» в дисциплине «полный контакт» в средствах защиты в категории 16-17 лет до 90 кг.