Брянские полицейские возбудили восемь уголовных дел о незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области завершилась комплексная операция «Нелегал». За 10 дней правоохранители провели более 900 проверочных мероприятий. К административной ответственности за нарушение правил пребывания в России и иммиграционных правил, незаконную работу привлекли 173 иностранца. Возбуждено семь уголовных дел по статье «Организация незаконной миграции» и одно – по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Восемь иностранцев больше не смогут въехать в Россию. Ещё 10 мигрантов выдворят за пределы страны.

Кроме того, стражи порядка нашли иностранца, находившегося в федеральном розыске.