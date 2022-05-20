Брянские полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство охранника

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции Брянска задержали подозреваемого в покушении на убийство охранника.

Инцидент произошёл 24 апреля ночью в Бежицком районе областного центра. По версии следствия, в ресторане пьяный 29-летний житель Брянска поссорился с охранником заведения. Подозреваемый несколько раз выстрелил из травматического пистолета в шею сотрудника. Мужчину спасли врачи.

Следователи возбудили уголовное дело. Полицейские разыскали подозреваемого. До суда он будет находиться в СИЗО.