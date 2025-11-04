Брянские тяжелоатлеты выиграли чемпионат мира

Брянские тяжелоатлеты завоевали три «золота» чемпионата мира среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Мерсин в Турции стартовал чемпионат мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения. В соревнованиях участвуют свыше 70 спортсменов из девяти стран.

В сборную России вошли брянские тяжелоатлеты. В своих весовых категориях Елизавета Саласина, Надежда Буркова и Сергей Шаталов завоевали золотые медали в дисциплине «жим лёжа».