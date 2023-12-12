Брянский губернатор дал старт акции «Ёлка желаний»

Всероссийская акция Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» «Елка желаний» стартовала в Брянской области. Она проходитьт уж в пятый и раз и призвана подарить исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в ней участвуют юные жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Первым в акции поучаствовал губернатор Александр Богомаз.

«11-летний Георгий из Брянки Луганской Народной Республики мечтает о наборе для конструирования «Юный техник», и он обязательно его получит на Новый год. Артем из Брянска хочет побывать в роли машиниста поезда, а Ксюша никогда не была в цирке. Мечты ребят, конечно же, сбудутся!» – подчеркнул глава региона.