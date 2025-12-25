Брянский губернатор исполнит желания троих детей с «Ёлки желаний» в Кремле

2025, 25 декабря 15:46

Брянский губернатор исполнит желания троих детей с «Ёлки желаний» в Кремле. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

25 декабря Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета. Участие в нём принимает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Перед началом заседания глава региона присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». С новогоднего дерева, расположенного в Кремле, Александр Богомаз снял три шара с мечтами детей.

«Дед Мороз — а я ему обязательно помогу, — принесет Алёне из нашей подшефной Брянки шведскую стенку с гамаком, Алине — фотоаппарат моментальной печати, а Георгию — конструктор. Новый год — время чудес, и пусть сбываются все мечты!» – подчеркнул Александр Богомаз.