Брянский губернатор обсудил сотрудничество с белорусской делегацией

Губернатор Брянской области обсудил сотрудничество с белорусской делегацией. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с представителями Гомельской области. Они обсудили направления дальнейшего сотрудничества, в том числе товарооборот и строительство.

«Белорусские строители уже реализуют у нас ряд проектов: строится 16-этажный жилой дом в районе старого аэропорта, это инвестиционный проект, на котором работает ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». Белорусы готовы строить у нас социальное жилье — квартиры для детей-сирот, врачей, тренеров. Гомельские подрядчики выходят на ремонт наших дорог», – отметил Александр Богомаз

Также в прошлом году гранитом из Гомельской области, облицевали площадь партизан в Брянске.

«Строительный комплекс Гомельской области готов не только вести работу по строительству жилья, но и взяться за социальные объекты — детские сады, школы. Все предложения, прозвучавшие на встрече, будут детально проработаны», – заключил Александр Богомаз