Брянский губернатор открыл движение по дороге-дамбе и Славянскому мосту

Брянский губернатор и замредседателя Правительства России открыли Славянский мост и дорогу-дамбу в областном центре.
В Брянске торжественно открыли движение по дороге-дамбе и Славянскому мосту через реку Десну. Первыми по ним проехала тяжелая спецтехника Брянского автомобильного и Клинцовского автокранового заводов. Старт дал губернатор региона Александр Богомаз. К церемонии по видеосвязи присоединился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
«Дорога-дамба и мост — это проект, который еще с советских времен был мечтой жителей города Брянска. Борис Васильевич Шапошников, ветеран Великой Отечественной войны, полковник, почетный житель города Брянска — один из тех, кто душой болел за эту дорогу. Мечта нескольких поколений жителей осуществилась!» – подчеркнул Александр Богомаз.
Дорога и Славянский мост соединили четыре района Брянска. Он стал девятым мостовым сооружением, построенным за последние годы в регионе.
27.12.2023 17:16
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Смоленские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников. В Смоленском регионе Московской железной дороги с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 15 до 10 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,