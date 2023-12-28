Брянский губернатор открыл движение по дороге-дамбе и Славянскому мосту

Брянский губернатор и замредседателя Правительства России открыли Славянский мост и дорогу-дамбу в областном центре.

В Брянске торжественно открыли движение по дороге-дамбе и Славянскому мосту через реку Десну. Первыми по ним проехала тяжелая спецтехника Брянского автомобильного и Клинцовского автокранового заводов. Старт дал губернатор региона Александр Богомаз. К церемонии по видеосвязи присоединился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Дорога-дамба и мост — это проект, который еще с советских времен был мечтой жителей города Брянска. Борис Васильевич Шапошников, ветеран Великой Отечественной войны, полковник, почетный житель города Брянска — один из тех, кто душой болел за эту дорогу. Мечта нескольких поколений жителей осуществилась!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Дорога и Славянский мост соединили четыре района Брянска. Он стал девятым мостовым сооружением, построенным за последние годы в регионе.