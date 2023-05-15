Брянский губернатор передал квадрокоптеры военным

Губернатор Брянской области передал военнослужащим квадрокоптеры, закупленные благотворительным фондом. О встрече глава региона написал в своём телеграм-канале.
«Передали пограничникам и сотрудникам Министерства обороны РФ спецсредства, которые были закуплены благотворительным фондом «Во имя Отчества», созданным в Брянской области в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!». Квадрокоптеры для наших военных удалось приобрести благодаря вкладу наших промышленных, сельскохозяйственных предприятий, средствам наших жителей. Если предприятия перечисляют миллионы рублей, за что им огромное спасибо, то люди переводят разные суммы, кто сколько может, и 100 рублей, и 200, и 1000. И эти 100 рублей дороже, чем миллионы», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона поблагодарил бойцов за службу и пожелал вернуться домой живыми и здоровыми.
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