Брянский губернатор пообещал помочь пострадавшим в Климовском районе

Губернатор Брянской области помочь всем пострадавшим в Климовском районе. Об этом глава региона написал в своих-соцсетях.

«Мы оказываем помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов, каждой семье. Сейчас в Климовском районе работают мои заместители. Они встретятся с жителями, а также навестят семьи пострадавших и сделают все, чтобы оказать им необходимую помощь», – подчеркнул Александр Богомаз.