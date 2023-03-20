Брянский губернатор посетил новый блокпост у границ региона

Губернатор Брянской области посетил новый блокпост у границ региона. Об этом рассказал в своём телеграм-канале.

17 дополнительных блокпостов построят в приграничных районах Брянской области для безопасности жителей. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

«Материалы и оборудование для блокпостов были приобретены Брянским отделением Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Все для Победы!». Хочу поблагодарить Общероссийкий народный фронт, а также сказать слова благодарности всем нашим неравнодушным жителям, предприятиям и организациям, которые перечисляли в фонд свои средства. Все работы по возведению и отделке блокпостов наши брянские подрядные строительные организации выполняют профессионально и безвозмездно», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона посетил несколько готовых блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время на службу там заступят сотрудники УМВД и Росгвардии.

«Все это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищенными», – добавил Александр Богомаз.