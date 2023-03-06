Брянский губернатор посетил пострадавшие села

Губернатор Брянской области посетил пострадавшие от действий ВСУ села в Климовском районе. Глава региона сообщил о поездке в своём телеграмм-канале.

«Посетил пострадавшие населенные пункты, провели совещание со всеми службами и силовым блоком по вопросам обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности», – отметил глава региона.

Напомним, в результате атаки беспилотника сгорел жилой дом в селе Сушаны. А в селе Любечане орудовала диверсионная группа.

«Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили.

В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона поблагодарил оперативные службы за быструю и эффективную работу.