Брянский губернатор посетил пострадавшие села

Губернатор Брянской области посетил пострадавшие от действий ВСУ села в Климовском районе. Глава региона сообщил о поездке в своём телеграмм-канале.
«Посетил пострадавшие населенные пункты, провели совещание со всеми службами и силовым блоком по вопросам обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности», – отметил глава региона.
Напомним, в результате атаки беспилотника сгорел жилой дом в селе Сушаны. А в селе Любечане орудовала диверсионная группа.
«Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили.
В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация», – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона поблагодарил оперативные службы за быструю и эффективную работу.
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