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Брянский губернатор поучаствовал в открытии инвестиционной выставки в Казани

2024, 17 мая 09:07 Лента новостей
Брянский губернатор поучаствовал в открытии инвестиционной выставки в Казани
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Губернатор Брянской области поучаствовал в открытии выставки инвестиционных и инфраструктурных проектов в Казани. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в «Казань Экспо». Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в открытии масштабной выставки инвестиционных и инфраструктурных проектов в рамках мероприятия.  

«На выставке представлены новейшие технологии во всех отраслях экономики и социальной сферы.  Сегодня мощности экономики России направлены на масштабное наращивание производительности, модернизацию инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, освоение новых рынков сотрудничества. Брянская область имеет большой потенциал экспортно-ориентированной продукции, качественной  и конкурентной. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Брянской области постоянно развивается, мы сегодня торгуем почти со 100 странами мира», – подчеркнул Александр Богомаз. 

Глава региона отметил, что почти 80 % внешнеторгового оборота Брянской области приходится на страны СНГ, а в пятерку основных торговых партнеров входят два  исламских государства – Казахстан и Узбекистан. 

«Брянская область — промышленно развитый регион. Наибольшую долю экспорта в эти страны занимает машиностроительная продукция — наши тепловозы, сельскохозяйственная, дорожная техника. Поставляются продовольственные товары, продукции переработки сельского хозяйства, минеральные удобрения, картон и другие товары», – добавил Александр Богомаз. 

Губернатор уточнил, что в прошлом году предприниматели региона участвовали в международной продуктовой выставке в Казахстане, международной строительной выставке в Азербайджане, а также в бизнес-миссиях в Узбекистан, Киргизию и Азербайджан.

«Поддержка экспортеров реализуется не первый год: наш бизнес принимал участие в международной выставке продуктов питания и напитков в ОАЭ, проведены реверсные бизнес-миссии делегаций предпринимателей из Азербайджана и Узбекистана», – заключил Александр Богомаз.

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