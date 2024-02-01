Брянский губернатор поучаствовал в открытии ледовой арены в Гомельской области

Губернатор Брянской области поучаствовал в открытии ледовой арены в Светлогорске Республики Беларусь. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поучаствовал в открытии ледовой арены в городе Светлогорске в Республике Беларусь. Там прошли сразу два товарищеских матча. Команда юных хоккеистов Брянской области встретилась на льду с юными чемпионами Республики Беларусь. Матч закончился со счётом 6:4 в пользу хозяев площадки.

«С этого года будем проводить чемпионаты среди наших детских и юношеских команд, чтобы они испытывали себя на соревнованиях. Эти мальчишки — будущее наших стран, и мы должны вырастить их достойными гражданами, патриотами, прославляющими Россию и Беларусь!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Также на новой арене команда Президента Республики Беларусь сыграла товарищеский матч с гомельчанами.