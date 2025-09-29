Брянский губернатор поучаствовал во встрече Президента России с главами регионов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с избранными в ходе голосования главами регионов. Глава страны поставил задачи перед губернаторами.

«Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса, активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей, — это всё задачи, которые безусловно остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена», – подчеркнул Владимир Путин.

В совещании принял участие переизбранный губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона поблагодарил президента за поддержку и доверие.

«Работать на благо жителей Брянской области, развивать наш приграничный регион — это огромная честь и большая ответственность. Брянская область всегда была, есть и будет надежным оплотом Отечества!» – отметил Александр Богомаз.