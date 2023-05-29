Брянский губернатор поздравил пограничников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил с профессиональным праздником пограничников.

В регионе отметили День пограничника. Поздравления принимали сотрудники и ветераны Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

«Мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые стоят на страже границ нашей Родины. Тысячи брянцев прошли службу в пограничных войсках. Во многих семьях как священные реликвии хранятся зеленые фуражки пограничников. Служба на границе — это не только задача особой государственной важности, но и школа высокого патриотизма и верности родной стране», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона выразил благодарность ветеранам пограничных войск, которые воспитывают и обучают новую смену.

«Нынешнее поколение сотрудников ведомства не только сохраняет и приумножает ратные традиции своих предшественников, но и решает особые задачи, связанные с проведением вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине. Сегодня для сотрудников пограничных органов создаются необходимые условия для несения службы. Выполнена важнейшая задача по строительству и оборудованию защитных сооружений. Вчера передали сотрудникам пограничного управления беспилотники», – уточнил Александр Богомаз.

Губернатор пожелал защитникам границы и ветеранам мира, добра и благополучия.