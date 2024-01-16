Брянский губернатор поздравил следователей с профессиональным праздником
Губернатор Брянской области поздравил с профессиональным праздником сотрудником следственного комитета.
В Хрустальном зале регионального правительства прошло мероприятие, посвященное 13-й годовщине образования Следственного комитета России. Сотрудников и ветераном ведомства поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Убежден, что коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области под руководством полковника юстиции Максима Павловича Лукичёва будет и далее на высоком уровне исполнять служебный долг по восстановлению справедливости в случаях нарушения прав граждан, в расследовании тяжких преступлений. Желаю успехов в службе на благо государства и общества, мира, добра и благополучия!» — сказал глава региона.
На церемонии лучшим сотрудникам следственного управления вручили областные и ведомственные награды.