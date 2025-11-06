Брянский губернатор поздравил судей с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

5 ноября в России впервые отметили День судебного работника. В честь этого события в Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие. На празднике чествовали всех представителей судебной системы региона. Виновников торжества поздравили губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты, представители силовых структур и духовенства.

«Сегодня брянская судебная система входит в пятерку судебных систем по уровню доверия в нашей стране. В ее составе Брянский областной суд, Арбитражный суд, военный гарнизонный суд, 30 районных и городских судов, а также 76 участков мировых судей», подчеркнул Александр Богомаз.

Работникам судов губернатор и почётные гости вручили награды.