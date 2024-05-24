Брянский губернатор поздравил выпускников кадетской школы

Губернатор Брянской области поздравил выпускников Клинцовской кадетской школы.

В Брянской области в школах прошли «Последние звонки». Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил мероприятие в Клинцовской кадетской школы «Юный спасатель» имени Героя Советского Союза Сергея Постевого.

«Сегодня праздник, хотя он немножко грустный. Потому что с последним звонком уходит в историю тот самый хороший, беззаботный отрезок жизни любого человека, который называется детство. Ребята вступают во взрослую жизнь — иногда сложную, иногда несправедливую, иногда тяжелую, но интересную. А вот какой она будет, зависит от каждого человека», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что 56 выпускников этой школы стали курсантами и офицерами силовых ведомств, а 32 выпускника– участвую в специальной военной операции.

«Какую бы профессию ни выбрали ребята, станут они офицерами или получат гражданскую специальность, важно чтобы они стали настоящими людьми, ведь не место красит человека, а человек место», – заключил Александр Богомаз.