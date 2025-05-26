Брянский губернатор поздравил выпускников с Последним звонком

Брянский губернатор поздравил выпускников региона с Последним звонком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На минувшей неделе в школах Брянской области прозвучал Последний звонок. Одиннадцатый класс окончили 4 936 человек, а девятый – 13 258. Выпускников и их родителей поздравил губернатора Брянской области Александра Богомаза:
«Знания, полученные в школе, навыки общения в коллективе и умения работать в команде станут надёжной основой для получения вами выбранной профессии. Университеты и академии, техникумы и колледжи уже ждут вас и готовы обучить тем специальностям, которые вы выбрали. Пусть вам сопутствует удача в выборе профессионального пути, принятии важного и ответственного решения», – подчеркнул губернатор.
Александр Богомаз поблагодарил педагогов и родителей за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
«Отдавая душевное тепло и частицу своего сердца, вы старались воспитать наших детей умными и порядочными людьми, настоящими патриотами своей страны, достойными гражданами великой России», – добавил глава региона.
Впереди выпускников ждёт период государственной итоговой аттестации и единых госэкзаменов.
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