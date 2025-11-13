Брянский губернатор проведёт прямую линию с жителями
Губернатор Брянской области Александр Богомаз проведёт прямую линию с жителями 20 ноября. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
20 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз проведёт традиционную прямую линию с жителями региона. За неделю до мероприятия, 13 ноября, стартовал сбор вопросов. Для этого ежедневно с 10 до 19 часов работает единый call-центр по телефонам 8-991-214-27-02 и (4832)772-702. Также вопросы можно прислать:
- на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос Губернатору»),
- в телеграм-канал «Брянская область. Оперативно»,
- в официальную группу «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте»,
- через платформу обратной связи на портале Госуслуг (с пометкой «Вопрос Губернатору»).
«Открытый микрофон» телеканалов будут работать:
- 13 ноября, четверг, с 13:00 до 15:00, г. Брянск, площадь у ДК БМЗ.
- 14 ноября, пятница, с 13:00 до 15:00, г. Брянск, площадь у ДК Железнодорожников.
- 15 ноября, суббота, с 13:00 до 15:00, г. Карачев, площадь около Дома культуры.
- 17 ноября, понедельник, с 13:00 до 15:00, г. Новозыбков, площадь перед администрацией.
- 18 ноября, вторник, с 13:00 до 15:00, г. Клинцы, центральный сквер напротив администрации.
- 19 ноября, среда, с 13:00 до 15:00, г. Почеп, территория у входа в администрацию.
Трансляция прямой линии стартует в 17 часов на странице губернатора «ВКонтакте», в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР» и радиостанции «32РАДИО».
