Брянский губернатор проведёт прямую линию с жителями

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проведёт прямую линию с жителями 20 ноября. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

20 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз проведёт традиционную прямую линию с жителями региона. За неделю до мероприятия, 13 ноября, стартовал сбор вопросов. Для этого ежедневно с 10 до 19 часов работает единый call-центр по телефонам 8-991-214-27-02 и (4832)772-702. Также вопросы можно прислать:

на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос Губернатору»),

телеграм-канал «Брянская область. Оперативно»,

в официальную группу «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте»,

через платформу обратной связи на портале Госуслуг (с пометкой «Вопрос Губернатору»).

«Открытый микрофон» телеканалов будут работать:

13 ноября, четверг, с 13:00 до 15:00, г. Брянск, площадь у ДК БМЗ.

14 ноября, пятница, с 13:00 до 15:00, г. Брянск, площадь у ДК Железнодорожников.

15 ноября, суббота, с 13:00 до 15:00, г. Карачев, площадь около Дома культуры.

17 ноября, понедельник, с 13:00 до 15:00, г. Новозыбков, площадь перед администрацией.

18 ноября, вторник, с 13:00 до 15:00, г. Клинцы, центральный сквер напротив администрации.

19 ноября, среда, с 13:00 до 15:00, г. Почеп, территория у входа в администрацию.

Трансляция прямой линии стартует в 17 часов на странице губернатора «ВКонтакте», в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР» и радиостанции «32РАДИО».