Брянский губернатор вручил ветерану юбилейную медаль

Брянский губернатор вручил ветерану в Великой Отечественной войны юбилейную медаль. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал в гостях у ветерана Михаила Ивановича Заболотского. По поручению Президента России Владимира Путина глава региона вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Сила духа, мужество, патриотизм — это те качества, которые отличают наших ветеранов. Поколение Победителей и сегодня продолжает нас учить стойкости, мужеству и, главное, — верить в победу, которая обязательно будет!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Михаил Заболотский ушёл на войну в 17 лет. В 1944 году он прошёл обучение в запасной полк и отправился на фронт сопровождать эшелон с техникой. В марте 1945 года он был наводчиком артиллерии, а День Победы встретил в госпитале. Михаил Заболотский награждён медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».